Великобритания поставила отравление Скрипаля в один ряд с агрессией России против Украины

МИД Великобритании поставил отравление экс-агента Сергея Скрипаля в один ряд с агрессией России против Украины.

Об этом говорится в видео, размещенном в Twitter МИД Великобритании.

В британском дипломатическом ведомстве считают, что отравление Скрипаля укладывается в общую канву российской агрессивной внешней политики.

В один ряд с отравлением Скрипаля британские дипломаты поставили убийство Сергея Литвиненко, аннексию РФ украинского Крыма, попытку переворота в Черногории, российские хакерские атаки на инфраструктуру Украины и Германии.

"Направление понятно – Россия хочет разрушить устоявшуюся международную правовую систему", - заявили в МИД Великобритании.

The use of a nerve agent in Salisbury follows a well-established pattern of Russian state aggression pic.twitter.com/eY4Vy1pw9t