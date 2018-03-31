Великобритания отреагировала на запрос России относительно встречи с Юлией Скрипаль

Правительство Великобритании заявило, что рассматривает запрос России на доступ к дочери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, передает Reuters.

"Мы рассматриваем запросы на доступ консульских сотрудников в соответствии с международными и внутренними обязательствами, включая права и пожелания Юлии Скрипаль", - заявила спикер МИД Великобритании.

Ранее посольство России в Лондоне заявило, что "настаивает на праве увидеть" гражданку РФ Юлию Скрипаль в соответствии с Консульской конвенцией 1968 года.

После отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери 33-летняя Юлия Скрипаль пошла на поправку. Ее отец, 66-летний Сергей Скрипаль, остается в критическом, но стабильном состоянии.

Отравление Скрипалей в Солсбери спровоцировало высылку российских дипломатов не менее 27 стран. В ответ Россия начала зеркальные меры.