Великобритания отказывает в визах российским дипломатам - посол РФ

Великобритания отказывается выдавать визы российским дипломатам для въезда в страну, сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, передает Эхо Москвы.

По его словам, из-за этого в дипломатической миссии испытывают трудности с персоналом.

Яковенко также добавил, что работа посольства затруднена, а на данный момент в нем "осталось с десяток человек".

Ранее сообщалось, что 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления экс-агента Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

В ответ на это министерство иностранных дел РФ объявил персонами нон-грата 23 британских дипломатов.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что семья Скрипалей была отравлена веществом военного происхождения, которое было разработано в России.