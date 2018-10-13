13 октября 2018, суббота

Великобритания отказывает в визах российским дипломатам - посол РФ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Александр Яковенко

Александр Яковенко

Великобритания отказывается выдавать визы российским дипломатам для въезда в страну, сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, передает Эхо Москвы.

По его словам, из-за этого в дипломатической миссии испытывают трудности с персоналом.

Яковенко также добавил, что работа посольства затруднена, а на данный момент в нем "осталось с десяток человек".

Ранее сообщалось, что 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления экс-агента Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

В ответ на это министерство иностранных дел РФ объявил персонами нон-грата 23 британских дипломатов.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что семья Скрипалей была отравлена веществом военного происхождения, которое было разработано в России.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове