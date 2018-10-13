Великобритания отказывает в визах российским дипломатам - посол РФ

Великобритания отказывается выдавать визы российским дипломатам для въезда в страну, сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, передает Эхо Москвы.
По его словам, из-за этого в дипломатической миссии испытывают трудности с персоналом.
Яковенко также добавил, что работа посольства затруднена, а на данный момент в нем "осталось с десяток человек".
Ранее сообщалось, что 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления экс-агента Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.
В ответ на это министерство иностранных дел РФ объявил персонами нон-грата 23 британских дипломатов.
Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что семья Скрипалей была отравлена веществом военного происхождения, которое было разработано в России.
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования