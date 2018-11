Великобритания осудила акт агрессии России в Керченском проливе

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант осудил нападение России на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

"Великобритания осуждает применение Россией силы против украинских кораблей во время прохода в Азовское море. Мы снова наблюдаем нарушение Россией международных норм и суверенитета Украины", - заявил он в Twitter.

Глава МИД Британии призвал Россию освободить задержанных украинских моряков и гарантировать свободный проход военных кораблей и гражданских судов через Керченский пролив.

The UK utterly condemns Russia's use of force against Ukrainian vessels entering the Sea of Azov. Once again, we see Russian CONTEMPT for international norms and Ukrainian sovereignty. Russia must release detained Ukrainian sailors and guarantee free passage through Kerch Straits