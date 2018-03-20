Великобритания будет оказывать давление на РФ, чтобы заставить ее отказаться от безответственного поведения - глава МИД

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заверил, что Соединенное Королевство не прекратит давить на нынешнюю российскую власть.

В интревьью DW Джонсон отметил, что цель такого давления на российский "политический режим" - заставить его искать "новые пути".

"Наша цель заключается в том, чтобы попытаться показать, что нам совсем не безразлично разрушительное, опасное, безответственное поведение России, которая не считается с человеческими жизнями", - сказал британский министр.

Ситуация вокруг отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери привела к дипломатическому конфликту между Лондоном и Москвой.

По данным Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанной в СССР в рамках проекта Новичок. Скрипаль с дочкой до сих пор находится в реанимации в критическом состоянии.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и принял решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Москва отрицает любые обвинения со стороны Великобритании.