Великобритания будет оказывать давление на РФ, чтобы заставить ее отказаться от безответственного поведения - глава МИД

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Джонсон обещает давлением заставить Россию отказаться от

Джонсон обещает давлением заставить Россию отказаться от "разрушительного" поведения

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заверил, что Соединенное Королевство не прекратит давить на нынешнюю российскую власть.

В интревьью DW Джонсон отметил, что цель такого давления на российский "политический режим" - заставить его искать "новые пути".

"Наша цель заключается в том, чтобы попытаться показать, что нам совсем не безразлично разрушительное, опасное, безответственное поведение России, которая не считается с человеческими жизнями", - сказал британский министр.

Ситуация вокруг отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери привела к дипломатическому конфликту между Лондоном и Москвой.

По данным Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанной в СССР в рамках проекта Новичок. Скрипаль с дочкой до сих пор находится в реанимации в критическом состоянии.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и принял решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Москва отрицает любые обвинения со стороны Великобритании.

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