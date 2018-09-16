Великобритания не сможет жестко ответить Кремлю за химатаку до выхода из ЕС - МВД

Великобритания отложит новую волну санкций против российских чиновников в ответ на химическую атаку в Солсбери на срок до двух лет, когда государство завершит Brexit. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Великобритании Бена Уоллеса.

Такое решение объясняется необходимостью согласования санкций со странами-членами Европейского союза, так как на данный момент Великобритания может ввести санкции только на уровне блока.

Как отмечает Уоллес, потребуется время для того, чтобы закон о санкциях, частью которого является поправка, аналогичная акту Магнитского, вступил в полную силу, что невозможно до выхода Великобритании из Евросоюза.

По информации издания, точные сроки на данный момент неизвестны. Поправка может вступить в полную силу как после выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года, так и после завершения переходного периода в конце 2020 года.

Смотрите также

Ранее сообщалось, что 5 сентября прокуратура Великобритании обвинила офицеров российской военной разведки Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Премьер Тереза ​​Мэй заявила, что операция по отравлению Скрипалей "почти наверняка" была одобрена не только в ГРУ, но и высокопоставленными лицами в российском государстве.

Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом Новичок советского производства в марте 2018 года. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после успешного лечения.

Напомним, 2 мая парламент Британии поддержал закон о санкциях, в который включен собственный вариант закона Магнитского и статью об обнародовании имен владельцев компаний в британских территориях. Новый закон позволит отказывать в получении британской визы лицам, которых обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции.

Закон назван в честь бизнесмена Сергея Магнитского, который в 2009 году был арестован по обвинению в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. Спустя 11 месяцев предварительного заключения Сергей умер в больнице Следственного изолятора №1 города Москва.