Великобритания намерена оставить часть солдат в Германии после Brexit

Лондон намерен оставить в Германии небольшой военный контингент после выхода Великобритании из состава Евросоюза.
Как передает DW, об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон в ходе съезда Консервативной партии в Бирмингеме.
Отмечается, что речь идет о примерно 185 военных и 60 гражданских сотрудниках Минобороны. При этом после Brexit ведомство намерено значительно сократить число размещенных в Европе британских солдат. Это будет сделано по завершению переходного периода в 2020 году.
Также министр особо выделил необходимость запуска в армии масштабной образовательной программы для защиты от кибератак. По словам Уильямсона, подобная программа станет "первой в своем роде в стране НАТО". В будущем на обучение не менее 2 тысяч человек планируется выделять около 1 млн фунтов стерлингов в год.
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Напомним, 23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.
В июле правительство Британии представило соглашение по выходу из ЕС в загородной резиденции в Чекерсе. План предполагает, что Британия будет следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в сфере торговли товарами и сельхозпродукцией, а в обмен получит право на неограниченную торговлю ими на европейском едином рынке.
Евроскептики раскритиковали соглашение как слишком мягкое. По их мнению, соглашение в Чекерсе оставляет страну в прежней зависимости от Евросоюза и, чтобы этого не допустить, нужен “жесткий” Brexit - выход Британии из Европейского единого рынка, Таможенного союза ЕС и прекращение распространения юрисдикции Суда Европейского союза в Британии.
Из-за несогласия с позицией Терезы Мэй глава МИД Британии Борис Джонсон покинул правительство.
Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.
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