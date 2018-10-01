Великобритания намерена оставить часть солдат в Германии после Brexit

Лондон намерен оставить в Германии небольшой военный контингент после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Как передает DW, об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон в ходе съезда Консервативной партии в Бирмингеме.

Отмечается, что речь идет о примерно 185 военных и 60 гражданских сотрудниках Минобороны. При этом после Brexit ведомство намерено значительно сократить число размещенных в Европе британских солдат. Это будет сделано по завершению переходного периода в 2020 году.

Также министр особо выделил необходимость запуска в армии масштабной образовательной программы для защиты от кибератак. По словам Уильямсона, подобная программа станет "первой в своем роде в стране НАТО". В будущем на обучение не менее 2 тысяч человек планируется выделять около 1 млн фунтов стерлингов в год.

Напомним, 23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

В июле правительство Британии представило соглашение по выходу из ЕС в загородной резиденции в Чекерсе. План предполагает, что Британия будет следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в сфере торговли товарами и сельхозпродукцией, а в обмен получит право на неограниченную торговлю ими на европейском едином рынке.

Евроскептики раскритиковали соглашение как слишком мягкое. По их мнению, соглашение в Чекерсе оставляет страну в прежней зависимости от Евросоюза и, чтобы этого не допустить, нужен “жесткий” Brexit - выход Британии из Европейского единого рынка, Таможенного союза ЕС и прекращение распространения юрисдикции Суда Европейского союза в Британии.

Из-за несогласия с позицией Терезы Мэй глава МИД Британии Борис Джонсон покинул правительство.

Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.