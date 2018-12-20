Великобритания и Польша анонсировали борьбу с российской дезинформацией
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ее страна вместе с Польшей намерены предпринимать совместные действия для противодействия российской дезинформации.
Об этом Мэй сказала на пресс-конференции после переговоров с премьером Польши Матеушем Моравецким, передает Интерфакс-Украина.
"Мы также будем делиться нашими знаниями, чтобы создать в Польше новое подразделение, которое будет напрямую противодействовать российской дезинформации и гарантирует быстрое выявление враждебной деятельности против государства или коммерческих объектов", - сказала она.
По словам Мэй, они настроены на защиту демократий посредством "ежегодных консультаций, посвященных враждебной деятельности России”.
Дезинформация, пропаганда и скрытые операции: глава ФБР рассказал, как Россия пытается посеять раздор в США