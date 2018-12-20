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Великобритания и Польша анонсировали борьбу с российской дезинформацией

Сегодня, 21:38
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Варшава и Лондон будут бороться с дезинформацией России

Фото: pixabay.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ее страна вместе с Польшей намерены предпринимать совместные действия для противодействия российской дезинформации.

Об этом Мэй сказала на пресс-конференции после переговоров с премьером Польши Матеушем Моравецким, передает Интерфакс-Украина.

"Мы также будем делиться нашими знаниями, чтобы создать в Польше новое подразделение, которое будет напрямую противодействовать российской дезинформации и гарантирует быстрое выявление враждебной деятельности против государства или коммерческих объектов", - сказала она.

По словам Мэй, они настроены на защиту демократий посредством "ежегодных консультаций, посвященных враждебной деятельности России”.

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Теги:   Дезинформация Польша Великобритания Россия

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