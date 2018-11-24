Великобритания и Испания достигли соглашения по Гибралтару, которое позволит провести саммит ЕС в воскресенье, чтобы утвердить соглашение Brexit с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Испании Педро Санчеса.
Санчес заявил, что любые решения относительно Гибралтара будут согласовываться с Испанией.
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Напомним, 20 ноября премьер-министр Испании Педро Санчес допустил отказ Мадрида поддержать соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС из-за нерешенного вопроса Гибралтара, принадлежность которого оспаривается Мадридом.
В 2016 году около 96% жителей Гибралтара проголосовали на референдуме за сохранение членства Великобритании в ЕС.
В 1830 году Гибралтар был официально объявлен колонией Великобритании (де-факто контроль установлен в 1713 году), после открытия в 1869 году Суэцкого канала его значение возросло, поскольку отныне Лондон полностью контролировал судоходство в Средиземном море.
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