Великобритания и Исландия согласовали права граждан после Brexit

Британцы, проживающие в Исландии, а также исландцы, проживающие в Великобритании, сохранят право на проживание после Brexit даже при отсутствии соглашения Лондона с Брюсселем.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на МИД Исландии.

"Исландские граждане в Британии и британские граждане в Исландии сохранят свои права на проживание после Brexit, даже при отсутствии сделки с Европейским Союзом", - сказано в сообщении.

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