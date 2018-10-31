31 октября 2018, среда

Великобритания и Исландия согласовали права граждан после Brexit

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Иллюстративное фото
Фото: pixabay.com

Иллюстративное фото

Британцы, проживающие в Исландии, а также исландцы, проживающие в Великобритании, сохранят право на проживание после Brexit даже при отсутствии соглашения Лондона с Брюсселем.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на МИД Исландии.

"Исландские граждане в Британии и британские граждане в Исландии сохранят свои права на проживание после Brexit, даже при отсутствии сделки с Европейским Союзом", - сказано в сообщении.

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