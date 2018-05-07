Великобритания и Германия убеждают Трампа не выходить из ядерного соглашения с Ираном

Великобритания и Германия предостерегают Трампа от выхода из ядерного соглашения с Ираном

Британские и немецкие чиновники активизировали усилия для того, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не выходить из заключенного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном.

В частности, посол Великобритании в США Ким Дарроч в эфире телеканала CBS заявил, что снять обеспокоенность Трампа все еще возможно, сообщает Радио Свобода.

"Мы считаем, что можем найти какое-то какое-то действие, которое отвечает интересам президента (Трампа)", - сказал британский дипломат.

В свою очередь президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил о возможных страшных последствиях в случае отмены действия договоренностей с Ираном.

"Нужно помнить, что могло быть произойти, если это соглашение развалится, а на Ближнем Востоке начнется новый этап гонки вооружений", - приводит слова Штайнмайера DW.

Напомним, 24 апреля по итогам переговоров в Белом доме президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп объявили о намерении разработать новое соглашение по ядерной программе Ирана.

По словам президента Франции, новое соглашение должно включать в себя три дополнительных пункта: иранскую программу разработки баллистических ракет, влияние на Ближнем Востоке и что произойдет после 2025 года, когда в соответствии с нынешним соглашением будут сняты ограничения на программу обогащения урана в Иране.

В то же время Трамп отметил, что новое соглашение с Ираном будет разработано на "прочной основе".

Ранее Трамп потребовал от европейских союзников до 12 мая "исправить ужасные недостатки" ядерной сделки от 2015 года, в противном случае, он откажется продлить режим отмены санкций США в отношении Ирана.

В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов "энергично" восстановить обогащение урана, если США реализуют свои угрозы.

Кроме того, в Иране заявили, что в случае выхода США из ядерного соглашения они также прекратят в нем участие.

Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.

К началу 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявил, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ядерное соглашение с Ираном и призвал пересмотреть его.