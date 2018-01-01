Великобритании может принять альтернативное соглашение в случае провала голосования по Brexit Сегодня, 18:01 58 Цей матеріал також доступний українською Эмбер Радд

Министр труда и по делам пенсий Великобритании Эмбер Радд рассказала об альтернативе Brexit, который будет рассматриваться в случае, если Палата общин проголосует против правительственного варианта по выходу страны из состава Европейского Союза. Об этом сообщает DW.

По словам Эмбер Радд, наиболее предпочтительным вариантом станет соглашение Норвегия плюс.

Данной соглашение позволит Великобритании, подобно Норвегии, сохранить пребывание в Европейской экономической зоне, обеспечить возможность свободного перемещения товаров, капиталов и трудовой силы между странами, не оставаясь членом ЕС.

Норвегия плюс также позволила бы Великобритании остаться в европейском таможенном союзе, членом которого не является Норвегия.

Министр отметила, что подобная альтернатива предпочтительна для страны и для многих депутатов.

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Ранее сообщалось, что лидеры 27 стран-членов Европейского Союза поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен лишь один раз, однако пока неизвестно, какова может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против – 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

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