Ватикан за два года выделил 16 млн евро людям, которые пострадали от войны на Донбассе

Гуманитарная инициатива Папы Римского в течение двух лет собрала и предоставила помощи на 16 миллионов евро украинцам, пострадавшим от войны в Донбассе.

Об этом сообщил Префект Дикастерии по содействию цельному человеческому развитию Святого Престола кардинал Питер Тарксон, передает Громадське.

"Когда взрывается какая-то война, как война на востоке Украины, церковь посылает помощь, так же, как мы делали для Сирии, Ирака, Судана", - сказал он.

В первую очередь финансы были направлены на восстановление разрушенных домов и их утепление, а также на работу медицинских бригад в труднодоступных районах, обеспечение товарами первой необходимости, проведение детских лагерей для психологической помощи пострадавшим детям в прифронтовых городах.

Сейчас срок работы инициативы завершился, но, по словам представителей Ватикана, Папа Франциск не собирается прекращать помогать Украине.