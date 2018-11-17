Ватикан за два года выделил 16 млн евро людям, которые пострадали от войны на Донбассе

Гуманитарная инициатива Папы Римского в течение двух лет собрала и предоставила помощи на 16 миллионов евро украинцам, пострадавшим от войны в Донбассе.
Об этом сообщил Префект Дикастерии по содействию цельному человеческому развитию Святого Престола кардинал Питер Тарксон, передает Громадське.
"Когда взрывается какая-то война, как война на востоке Украины, церковь посылает помощь, так же, как мы делали для Сирии, Ирака, Судана", - сказал он.
В первую очередь финансы были направлены на восстановление разрушенных домов и их утепление, а также на работу медицинских бригад в труднодоступных районах, обеспечение товарами первой необходимости, проведение детских лагерей для психологической помощи пострадавшим детям в прифронтовых городах.
Сейчас срок работы инициативы завершился, но, по словам представителей Ватикана, Папа Франциск не собирается прекращать помогать Украине.
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