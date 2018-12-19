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Ватикан уточнил свою позицию относительно признания Православной церкви Украины

Сегодня, 11:01
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Архиепископ Клаудио Гуджеротти, Апостольский нунций в Украине

Фото: nunciaturekyiv.org

Коммуникат Апостольской нунциатуры в Украине уточнил позицию Святого Престола относительно признания Православной церкви Украины.

"В последние дни некоторые информационные органы Святого Престола опубликовали, между прочим, информацию о событиях произошедших недавно в Православии в Украине. Это соответствует задаче каждого органа общественных коммуникаций, то есть, информировать своих пользователей о том, что происходит в мире", - говорится в сообщении.

В нунциатуре добавили, что если Святой Престол захочет опубликовать свою официальную позицию относительно этих событий, то сделает это с помощью соответствующих способов и инструментов, которые используются в таких случаях.

17 декабря официальный портал новостей Ватикана распространил новость об избрании митрополита Епифания предстоятелем Православной церкви Украины.
Архиепископ Евстратий Зоря считает, что факт публикации означает признание Ватиканом Православной церкви Украины.

Римско-католические епископы Украины уже приветствовали избрание Епифания на митрополичий престол Киева.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

 

Теги:   Автокефалия Ватикан Украинская православная церковь

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