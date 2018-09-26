26 сентября 2018, среда

Ватикан озвучил позицию о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви

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Святой престол уважает желание Украины получить Томос

Святой престол уважает желание Украины получить Томос

Ватикан уважает решение Украины о создании Единой поместной церкви, заявил секретарь по межгосударственным отношениям Святого престола Пол Ричард Галлахер.

Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает пресс-служба МИД.

Климкин отметил, что Томос как первый шаг в новую церковь станет "актом глубокой исторической справедливости и предвестником мира, единства и гармонии, укрепления конституционного принципа свободы вероисповедания и защиты прав и свобод украинского народа".

Поддержка Святого престола и четкая позиция относительно предоставления Томоса является важным шагом для усиления межрелигиозного диалога, отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Святой престол, или Апостольский Престол - официальное собирательное название Папы Римского и Римской курии.

Напомним, Вселенский Патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Личными представителями Патриарха предназначены архиепископ Даниил Памфилии с США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Патриарх Варфоломей в послании президенту Украины Петру Порошенко ко дню празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины подтвердил свое решение предоставить Украинской церкви Томос об автокефалии.

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