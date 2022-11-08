Ватикан готов выступить посредником в случае переговоров между Украиной и Россией — СМИ 8 ноября, 13:26 Папа римский (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)

Ватикан готов выступить посредником в случае переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией, сообщает La Stampa.

В Ватикане предлагают привлечь к переговорам и другие стороны, в частности США и ЕС.

Ватикан предлагает свою территорию в качестве нейтрального места для проведения переговоров Украины и агрессора.

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2 октября папа римский Франциск в проповеди обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Понтифик призвал Путина «остановить спираль насилия и смерти» в Украине, а Зеленского попросил быть открытым для «серьезных предложений касательно мира».

В конце октября президент Франции Эммануэль Макрон призвал папу римского Франциска позвонить диктатору Владимиру Путину, главе РПЦ Кириллу и президенту США Джо Байдену «для продвижения мирного процесса в Украине».

