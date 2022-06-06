Неудобная правда. Постпред РФ при ООН ушел с заседания во время выступления Шарля Мишеля 6 июня, 21:34 Цей матеріал також доступний українською Постпред России в ООН Василий Небензя (на переднем плане) (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя ушел с заседания Совбеза в понедельник, 6 июня, во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля, который рассказывал о военных преступлениях РФ в Украине.

Кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости сообщило, что Небензя ушел из зала «после череды обвинений в адрес России».



«Господин посол, вы можете покинуть зал. Возможно, проще не слышать правду, посол», — сказал Мишель представителю страны-агрессора.



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Во время речи глава Евросовета вспомнил свой визит в Бородянку Киевской области 20 апреля и подчеркнул, что российские солдаты совершали там военные преступления, зверства и преступления против человечности, и ответственные должны понести наказание.

Он подчеркнул, что поступает информация об использовании российскими военными сексуального насилия — «преступления против человечности, тактики пытки и террора».

«Господин посол РФ, давайте будем откровенны. Кремль использует поставки продовольствия как оружие против развивающихся стран. Драматические последствия российской войны распространяются по всему миру и приводят к продовольственному кризису, толкая людей к нищете и приводя к дестабилизации целых регионов.

Только Россия несет ответственность за этот продовольственный кризис. Только Россия, несмотря на кремлевскую кампанию лжи и дезинформации. Я видел это своими глазами в Одессе несколько недель назад. Миллионы тонн зерна и пшеницы застряли в контейнерах… потому что в Черном море — российские военные корабли, а Россия атакует транспортную инфраструктуру. Именно российские танки, бомбы и мины не дают Украине сеять и собирать урожай. Кремль также наносит удары по зернохранилищам и крадет украинское зерно, возлагая вину на других… Это пропаганда, просто-напросто пропаганда", — сказал Мишель незадолго до того, как Небензя решил уйти, не пытаясь повторять лживые кремлевские нарративы.

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