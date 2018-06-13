13 июня 2018, среда

Вашингтон присоединился к требованию освободить Сенцова и других украинских политзаключенных

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США требуют от России освободить Сенцова
Фото: Pixabay

США требуют от России освободить Сенцова

Посольство США в Украине присоединилось к требованию освободить удерживаемого в России Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

"Мы присоединяемся к призыву людей по всему миру немедленно освободить украинских политических узников, которые несправедливо удерживаются Россией, включительно с Олегом Сенцовым, который уже начал второй месяц голодовки в знак протеста", - говорится в сообщении американского дипломатического ведомства в Twitter.

Ранее Союз украинских организаций Австралии призвал приобщиться к однодневной голодовке в знак поддержки украинских политзаключенных 13 июня, накануне Чемпионата мира по футболу-2018.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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