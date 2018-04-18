Вашингтон пригрозил Турции санкциями из-за миллиардного контракта с РФ

США напомнили Турции, что цели РФ в Сирии не совпадают с планами Вашингтона. В свою очередь Турция и РФ ведут свою игру

Вашингтон обещает ввести санкции в отношении Турции в случае, если сделка о покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400 страной будет реализована.

Об этом заявил помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл.

По его словам, такое противодействие союзникам РФ предусмотрено пунктом 231 санкционного закона CAATSA О противодействии противникам Америки путем санкций.

Помощник госсекретаря напомнил, что Турции не стоит забывать о рисках, которые несут в себе военные договоренности с РФ. Кроме того, сотрудничество с РФ в этом вопросе ставит под угрозу другие совместные проекты Турции и США.

"Анкара должна иметь в виду риски, которые она берет на себя в случае стратегических уступок Москве, чтобы достичь своих тактических целей в Сирии", - отметил Митчелл.

Он добавил, что США намерены вовлечь Анкару к расширению своего участия в Женевском процессе, в борьбу с террористами Исламского государства, достижение долгосрочной стабилизации в Сирии, а также в противодействии расширения РФ и Ирана в этой стране.

При этом в сообщении указывается, что Турция является 66-летним членом НАТО и членом Коалиции для противодействия террористам ИГ. В то же время за последние несколько лет Турция понесла больше жертв от терроризма, чем любой другой союзник альянса. Кроме того, страна приняла 3,5 миллиона сирийских беженцев.

Митчел подчеркнул, что Вашингтон заинтересован видеть Турцию союзником Запада, а российские стратегические цели в Сирии "не совпадают с американскими".

Напомним, 29 декабря Турция и Россия заключили кредитное соглашение о покупке противоракетной системы С-400 на сумму $2,5 млрд.

4 апреля Анкара и Москва договорились о сокращении сроков поставки российских С-400.