Вашингтон потребовал от Кремля сдержать наступление войск Асада в Сирии

Сирийские правительственные силы не только нарушили зону деэскалации, но и провели авиационные, ракетные и артиллерийские удары

США требуют от Российской Федерации сдержать наступление проправительственных сил в юго-западной Сирии, который осуществляется в нарушение достигнутых договоренностей.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты остаются глубоко обеспокоенными сообщениями об усилении операций сирийского режима в юго-западной Сирии в пределах зоны деэскалации, установленной во время переговоров между США, Италией и РФ прошлого года, и подтвержденной в ноябре на встрече президентов Трампа и Путина во Вьетнаме", - подчеркивается в заявлении.

Сирийские правительственные силы не только нарушили зону деэскалации, но и провели авиационные, ракетные и артиллерийские удары.

"Соединенные Штаты предупреждают как российское правительство, так и режим Асада о серьезных последствиях этих нарушений и требуют, чтобы Россия сдержала силы режима от дальнейших действий в зоне деэскалации на юго-западе", - отмечается в документе.

В Госдепе напомнили о недавнем разговоре госсекретаря Майка Помпео и российского министра Сергея Лаврова, во время которого подчеркивался критически важный характер взаимного соблюдения условий соглашения о деескалации в Сирии.

Соединенные Штаты ожидают, что все стороны будут придерживаться режима прекращения огня, требований в отношении защиты гражданского населения и предотвращения эскалации конфликта", - отметили в Государственном департаменте США.