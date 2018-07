Вашингтон отрицает смягчение политики в отношении Северной Кореи

Представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон не смягчил свою позицию в вопросе денуклеаризации Северной Кореи.

Как передает Reuters, об этом она заявила накануне визита американской делегации во главе с госсекретарем Майком Помпео в Пхеньян.

"Наша политика в отношении Северной Кореи не изменилась", - сказала Нойерт по дороге в Пхеньян.

По ее словам, Белый дом привержен идее разоружения КНДР, для этого госсекретарь Помпео продолжит консультации с северокорейскими лидерами и будет следить за выполнением обязательств, взятых на саммите в Сингапуре.

"Ожидаю с нетерпением продолжения нашей работы по окончательной, полностью проверенной денуклеаризации КНДР, как было согласовано председателем Кимом", - отметил Помпео перед вылетом.

Looking forward to continuing our work toward the final, fully verified denuclearization of #DPRK, as agreed to by Chairman Kim. Good to have the press along for the trip. pic.twitter.com/qH72JkwuGx