06 июля 2018, пятница

Вашингтон отрицает смягчение политики в отношении Северной Кореи

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Майк Помпео отправился с официальным визитом в КНДР
Фото: Secretary Pompeo via Twitter

Майк Помпео отправился с официальным визитом в КНДР

Представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон не смягчил свою позицию в вопросе денуклеаризации Северной Кореи.

Как передает Reuters, об этом она заявила накануне визита американской делегации во главе с госсекретарем Майком Помпео в Пхеньян.

"Наша политика в отношении Северной Кореи не изменилась", - сказала Нойерт по дороге в Пхеньян.

По ее словам, Белый дом привержен идее разоружения КНДР, для этого госсекретарь Помпео продолжит консультации с северокорейскими лидерами и будет следить за выполнением обязательств, взятых на саммите в Сингапуре.

"Ожидаю с нетерпением продолжения нашей работы по окончательной, полностью проверенной денуклеаризации КНДР, как было согласовано председателем Кимом", - отметил Помпео перед вылетом.

Госсекретарь США Майк Помпео 5 июля отправился с официальным визитом в Северную Корею. В Пхеньяне он проведет полтора дня. Это будет первый визит высокопоставленной американской делегации после саммита между президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне.

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12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".

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