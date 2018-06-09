"Вашингтон не в состоянии пересмотреть свою устаревшую позицию" – МИД Беларуси об американских санкциях

В белорусском МИД считают, что нынешнее решение США не соответствует действительному положению дел в отношениях между странами

Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на продолжение санкций, введенных США в 2006 году. Об этом сообщается в пресс-службе белорусского МИД.

В МИД утверждают, что "утверждение о том, что Беларусь может представлять для других государств какую-либо угрозу" звучит все более абсурдно. Отмечается, что страна напротив прилагает все усилия для укрепления региональной и международной безопасности.

"Данное решение было инициировано в 2006 году Администрацией Президента США Джорджа Буша-младшего. Белорусско-американские отношения за это время существенно изменились, но, как мы видим, в некоторых вопросах Вашингтон, к сожалению, пока не способен пересмотреть свою устаревшую позицию в отношении Беларуси", – заявил заместитель руководителя управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шуляк.

Также в МИД считают, что нынешнее решение американской стороны не соответствует действительному положению дел в отношениях Беларуси и США, которые ведут диалог по вопросам, представляющим не только взаимный интерес, но и обоюдную обеспокоенность.

Отмечается, что белорусская сторона заинтересована в продолжении конструктивного взаимодействия с Соединенными Штатами и рассчитывает на то, что результаты этого процесса будут учитываться американской стороной при принятии решений, касающихся двусторонних отношений между странами.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил на год действие американских санкций, введенных в 2006 году против ряда граждан Белоруссии и членов правительства республики.