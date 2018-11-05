Вашингтон назвал страны, которые исключили из-под "нефтяных" санкций против Ирана

Государственный секретарь США Майк Помпео обнародовал список восьми стран, которые временно выведены из-под действия "нефтяных" санкций в отношении Ирана, которые вступили в силу 5 ноября.

Вашингтон сделал исключение для Китая, Индии, Греции, Италии, Тайваня, Японии, Турции и Южной Кореи. Им временно разрешено покупать иранскую нефть, не опасаясь американских санкций, передает Reuters.

Помпео сообщил, что более 20 стран уже уменьшили импорт нефти из Ирана, сократив объемы закупок более чем на 1 миллион баррелей в день.

Напомним, что с 5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Санкции направлены, прежде всего, на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль.

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8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.