Поражают цели на расстоянии 65 км. Вашингтон планирует отправить Украине ракетные системы — WSJ

31 мая, 19:31
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У управляемой ракетной системы, которую США планируют отправить, дальность действия примерно в два раза больше, чем у гаубиц M777 (Фото:Spc. Russell J. Good)

У управляемой ракетной системы, которую США планируют отправить, дальность действия примерно в два раза больше, чем у гаубиц M777 (Фото:Spc. Russell J. Good)

Вашингтон планирует отправить Украине управляемые ракетные системы, способные поражать цели на расстоянии более 65 км, сообщает WSJ со ссылкой на источники среди официальных лиц США.

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Отмечается, что у управляемой ракетной системы, которую США планируют отправить, дальность действия примерно в два раза больше, чем у гаубиц M777, которые ВСУ уже активно используют против оккупантов.

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Официальные лица подчеркнули, что цель отправки этих систем в Украину — усилить огневую мощь украинской армии, не позволяя Киеву расширить войну вглубь территории России.

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По данным источников, они могут прибыть в Украину в течение нескольких недель, обучение военных займет не менее 10 дней.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые способны достичь территории РФ. При этом он не исключил полностью отправку в Украину РСЗО.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оружие Вашингтон Война в Украине

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