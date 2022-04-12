Атака на Мариуполь. Вашингтон не может подтвердить использование химического оружия в Украине — Блинкен 12 апреля, 23:31 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Jim Watson/Pool via REUTERS)

Вашингтон не может подтвердить применение химического оружия в Украине, но оккупанты могли использовать средства для подавления беспорядков, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает СNN.

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По словам Блинкена, эти средства могли включать «слезоточивый газ, смешанный с химическими агентами, которые могут вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить украинских военных и мирных жителей в рамках агрессивной кампании по захвату Мариуполя».

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Он добавил, что США и партнеры пытаются выяснить, что произошло на самом деле.,

«Это вызывает беспокойство. Беспокойство, которое у нас было еще до начала агрессии. Я думаю, что говорил о возможности использования таких видов оружия, и мы сфокусированы на этом очень, очень внимательно», — добавил он.

11 апреля полк Азов сообщил, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое сбросили с беспилотника. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и нарушение координации.

Позже лидер Азова Андрей Билецкий уточнил, что российские оккупанты применили химическое оружие против украинских защитников на заводе Азовсталь в Мариуполе и пострадали три человека.

В Пентагоне заявили, что у них пока нет доказательств того, что в Мариуполе российские оккупанты применили химическое оружие.

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