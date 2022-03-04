Ваше мужество, стойкость и решительность вдохновляет весь мир — Блинкен обратился к украинцам 4 марта, 02:51 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Carolyn Kaster/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен записал обращение к народу Украины, в котором сказал, что борьба украинцев против российского вторжения вдохновляет весь мир.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в Twitter.

«Украинский народ, позвольте мне просто сказать: вы вдохновляете мир. Мы чувствуем это во всех уголках мира. Мы видим ваше невероятное мужество, вашу стойкость, вашу решительность, и это вдохновляет. Это также время, чтобы укрепить нашу веру, и вы укрепляете нашу веру в демократию, в свободу, в способность мира победить агрессию, способность добра победить зло. Мы подтверждаем это потому, что вы подтверждаете это. Вы демонстрируете это, вы показываете это миру. И весь мир с вами. Сохраняйте веру — мы будем делать то же самое. И, наконец, и вы, и мы победим», — сказал Блинкен.

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