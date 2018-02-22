Варшава высказалась относительно введения миротворцев на Донбасс

Чапутович заявил, что по вопросу миротворцев на Донбассе трудно достичь согласия

Польша поддерживает введение миротворцев на Донбасс для решения конфликта, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на брифинге в Совбезе ООН, пишет PAP.

"Польша является одной из самых активных стран в этой области, потому что ситуация в Украине очень важна для безопасности нашей страны", - пояснил он,

Вместе с тем, Чапутович добавил, что по данному вопросу трудно достичь согласия, но "работа продолжается".

Украина предложила разместить миротворческий контингент под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Киев считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.

В то же время Россия, контролирующая боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.

Позже уполномоченный немецкого Бундестага по вопросам вооруженных сил Ханс-Петер Бартельс заявил, что рассчитывает на участие немецких военных в будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе.