Варшава и Лондон намерены обсудить активизацию сотрудничества в борьбе с российской дезинформацией

Главы МИД и министерств обороны Польши и Великобритании намерены обсудить активизацию сотрудничества в борьбе с российской дезинформацией в странах Восточного партнерства, сообщает пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоится в четверг, 21 июня, в формате 2+2 в Геленове под Варшавой.

“Темами переговоров будут вопросы, связанные с политикой безопасности, такие как восточный измерение сотрудничества, региональная безопасность, кризисные сферы и будущие отношений Великобритании с ЕС. Важным предметом внимания собеседников будет интенсификация сотрудничества в сфере противодействия российской дезинформации в странах Восточного партнерства", - говорится в заявлении МИД Польши.

Министры обсудят приоритеты обеих стран на ближайший брюссельский саммит НАТО, в том числе и участие подразделений Великобритании в рамках передового присутствия Альянса в Польше.

Стороны обратят внимание на возможности интенсификации оборонного сотрудничества и сотрудничества в сфере ОПК.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию по противодействию российской пропаганде.