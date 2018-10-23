Варфоломей: Вселенский престол не оставит украинский народ беззащитным

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Фанар защищает православие и борется против проявлений национализма и фундаментализма и не оставит украинский народ беззащитным.

По словам Варфоломея, решение украинского церковного вопроса делается на основе канонического права, для того, чтобы защитить канонический порядок и идентичность православия, а не для демонстрации власти Вселенского престола.

"Не могу себе представить что Вселенский Престол, который, согласно святим правилам, несет ответственность за единство и стабильность в Православии, будет просто смотреть и не реагировать на страдание православного народа, который ищет решения своих церковных вопросов, и из-за которых потерпел много мучений и страданий на протяжении многих веков. Этот народ с нетерпением взывает к Вселенскому Престолу и ждет от него защиты и поддержки", - цитирует патриарха Оthodoxia.info.

Ранее патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.