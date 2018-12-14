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Варфоломей назвал недопустимым демарш РПЦ из-за автокефалии Украинской церкви

Сегодня, 13:58
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Вселенский патриарх Варфоломей

Фото: Ecumenical Patriarchate/Facebook

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что разрыв отношений с Фанаром из-за украинской автокефалии РПЦ пытается использовать как рычаг давления для принуждения других согласиться со своей точкой зрения.

Об этом говорится в обращении Варфоломея.

"Мы можем иметь различные взгляды по разным проблемным вопросам, но прерывать евхаристическое общение с материнской Церковью, и использовать это в качестве рычага давления и принуждения -  это недопустимо", - сказал Варфоломей.

В своем обращении Варфоломей напомнил, что материнской церковью для РПЦ является Константинопольский патриархат, который и поднял ее в 16 веке в патриаршее достоинство. 

Вселенский патриарх выразил уверенность, что в ближайшее время, православная церковь в России "покается из-за своего крайнего решения" разорвать отношения с Константинополем.

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15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха  в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.

15 декабря в Софии Киевской пройдет Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви. Собор утвердит устав Украинской церкви и выберет ее предстоятеля.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

После проведения Объединительного собора и избрания нового предстоятеля Украинской церкви Константинополь лишит предстоятеля УПЦ МП Онуфрия титула митрополита Киевского.

Теги:   Вселенский патриарх Варфоломей I Автокефалия Украинская православная церковь РПЦ

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