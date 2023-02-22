Ван И заявил Лаврову, что Китай хочет «взаимовыгодной ситуации» с Россией. Потом встретился с Путиным 22 февраля, 13:24 Ван И во время встречи с Сергеем Лавровым в Москве (Фото:Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)

Главный дипломат Китая Ван И во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду, 22 февраля, заявил, что Пекин «твердо будет проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику» и хочет «взаимовыгодной ситуации» с Россией.



Об этом сообщает CNN.

По словам китайского дипломата, отношения между главой КНР Си Цзиньпином и диктатором Владимиром Путиным «под стратегическим руководством и продолжают функционировать на высоком уровне».

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Ван И сказал, что Пекин будет настаивать на продвижении «открытой стратегии взаимной выгоды и взаимовыгодной ситуации». Он заявил о готовности поддерживать «хорошее развитие нового типа отношений с Россией, независимо от того, как изменится международный климат».

После этого главный дипломат Китая встретился в Кремле с Путиным. Как пишет CNN, они сидят за длинным столом, где российский диктатор говорит о «сложной международной ситуации».

Накануне WSJ сообщила, что Си Цзиньпин планирует визит в Россию в ближайшие месяцы, где также встретится с Путиным. На прошлой неделе Ван И встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. В ближайшие дни Пекин представит «документ с позицией» по Украине. Киев знает главные пункты плана, но ждет полный текст.



Китай воздерживается от критики развязанной РФ полномасштабной войны против Украины и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».

В начале января Financial Times со ссылкой на пять высокопоставленных чиновников заявляло, что российский диктатор Владимир Путин не предупреждал Китай о своих планах полномасштабного вторжения в Украину. Один из чиновников сообщил, что Путин ближе всего подошел к тому, чтобы проинформировать Си Цзиньпина, сказав, что Россия «не исключает принятия любых возможных мер, если произойдет нападение на российскую территорию».