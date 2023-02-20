Китайский дипломат прибыл в Москву, чтобы обсудить «план урегулирования» для Украины и РФ 20 февраля, 10:24 Ван И (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

В понедельник, 20 февраля в Москву прибыл высокопоставленный китайский дипломат Ван И для переговоров о возможном так называемом «мирном плане» для Украины и РФ.

Об этом сообщает Sky News.

Сообщается, что Ван И планирует «повысить роль Пекина» в переговорах касательно войны России против Украины.

США недавно выразили обеспокоенность касательно углубления отношений Пекина с Москвой, заявив, что они «очень внимательно следят за этим вопросом».

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На прошлой неделе на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности Ван И обвинил США в «нарушении» международных норм и «истерическом» поведении.



Китай воздерживается от критики России после ее вторжения в Украину, однако на саммите G20 в Индонезии Си Цзиньпин «решительно выступил против использования атомного оружия и поддержал деэскалацию и прекращение огня».

Он также заявил, что применение ядерного оружия России в Украине недопустимо.

О том, что Си Цзиньпин выступит с мирной инициативой в годовщину полномасштабной войны России против Украины, сообщал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.