Китайский дипломат прибыл в Москву, чтобы обсудить «план урегулирования» для Украины и РФ
Ван И (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)
В понедельник, 20 февраля в Москву прибыл высокопоставленный китайский дипломат Ван И для переговоров о возможном так называемом «мирном плане» для Украины и РФ.
Об этом сообщает Sky News.
Сообщается, что Ван И планирует «повысить роль Пекина» в переговорах касательно войны России против Украины.
США недавно выразили обеспокоенность касательно углубления отношений Пекина с Москвой, заявив, что они «очень внимательно следят за этим вопросом».
На прошлой неделе на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности Ван И обвинил США в «нарушении» международных норм и «истерическом» поведении.
Китай воздерживается от критики России после ее вторжения в Украину, однако на саммите G20 в Индонезии Си Цзиньпин «решительно выступил против использования атомного оружия и поддержал деэскалацию и прекращение огня».
Он также заявил, что применение ядерного оружия России в Украине недопустимо.
О том, что Си Цзиньпин выступит с мирной инициативой в годовщину полномасштабной войны России против Украины, сообщал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.