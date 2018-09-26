26 сентября 2018, среда

"Вам с полонием или Новичком?": соцсети высмеяли постпреда РФ при ООН, настойчиво предлагавшего Могерини чашку кофе

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Могерини пришлось несколько раз отказаться от предложенной ей чашки
Скриншот

Могерини пришлось несколько раз отказаться от предложенной ей чашки

Пользователи соцсетей высмеяли постоянного представителя России при ООН Василия Небензю, который во время переговоров российских дипломатов с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини пытался угостить ее кофе (по некоторым версиям - чаем).

Отметим, что инцидент произошел на фоне обвинений Лондона в адрес Москвы относительно отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.

На видео со встречи видно, как постпред РФ настойчиво предлагал ей свою чашку, и евродипломату пришлось несколько раз отказаться.

В свою очередь пользователи соцсетей связали нежелание Могерини пить предложенный Небензей кофе с репутацией Кремля, который считают ответственным за смерти целого ряда неугодных ему деятелей, ставшими жертвами ядовитых веществ.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

Они, а также еще несколько случайных граждан, подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Правительство Великобритании заявило, что нервно-паралитическое вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России, и известно под названием Новичок.

В итоге Британия объявила санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.

После этого, в конце июля, подобный инцидент произошел в Эймсбери, в 15 км от Солсбери, где из своего дома были госпитализированы 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Позже стало известно, что женщина скончалась в больнице. Мужчина же пришел в себя после "небольшого, но весомого улучшения".

По данным экспертов, пара также подверглась воздействию вещества Новичок.

В полиции заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.

После раскрытия личностей сотрудников ГРУ, которых Лондон считает исполнителями покушения на бывшего российского агента, глава британского правительства Тереза Мэй возложила вину за это преступление на высшее руководство РФ.

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