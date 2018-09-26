"Вам с полонием или Новичком?": соцсети высмеяли постпреда РФ при ООН, настойчиво предлагавшего Могерини чашку кофе

Могерини пришлось несколько раз отказаться от предложенной ей чашки

Пользователи соцсетей высмеяли постоянного представителя России при ООН Василия Небензю, который во время переговоров российских дипломатов с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини пытался угостить ее кофе (по некоторым версиям - чаем).

Отметим, что инцидент произошел на фоне обвинений Лондона в адрес Москвы относительно отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.

На видео со встречи видно, как постпред РФ настойчиво предлагал ей свою чашку, и евродипломату пришлось несколько раз отказаться.

В свою очередь пользователи соцсетей связали нежелание Могерини пить предложенный Небензей кофе с репутацией Кремля, который считают ответственным за смерти целого ряда неугодных ему деятелей, ставшими жертвами ядовитых веществ.

К известным на весь мир символам России — шапке-ушанке, матрёшке, русской водке, балалайке — теперь ещё добавился знаменитый «русский чай»https://t.co/nGa6SkfTNk — Игорь Пачковский (@5pLoo0uwJdudGc2) 26 сентября 2018 г.

Фредерика Могерини отказалась брать чай с полонием от российского дипломата, мотивируя это тем, что у неё на радиацию аллергия. pic.twitter.com/6S3hgGoWga — Враг ватника (@YuraYakunin) 26 сентября 2018 г.

- Вот и Федерика Могерини отказалась от русского чая. Ну что же они все как сговорились? Он же, возможно, в этот раз без полония и новичка.



Походу, фраза “В Тулу со своим самоваром не ездят” начинает играть новыми красками, коллеги. pic.twitter.com/cvggMd6ZMT — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 25 сентября 2018 г.

Чашечка чая от России только для Могерини, больше ни у кого нет!.... А сам Небензя так и не решился испить.... — Светлана (@kis_svetlana) 26 сентября 2018 г.

Из рук русских даже Могерини кофе отказалась брать, о чём речь вообще? — Oleksiy Nesterenko (@OleksiyReal) 26 сентября 2018 г.

Ебензя чаёк Могерини суёт,

У русских чаёк Федерика не пьёт:

Кого на@бать хочешь, лысый сморчок?

Пей сам свой полоний и жри новичок!#СтихиоХолуяхpic.twitter.com/ruLQjRmeBi — Вал Мишель (@VALMICHEL7) 25 сентября 2018 г.

Федерика Могерини отказалась от чашки чая,предложенного российским мидовцем.

Репутация-с... pic.twitter.com/3wNHJqPNBV — Мугабе Тиливижн (@mugabebe) 25 сентября 2018 г.

Федерика Могерини отказалась пить кофе из чашки Небензи.

Не захотела разделить судьбу Литвиненко.

Сначала Варфоломея хотели травануть, теперь Могерини.

Кремлевские гопники никак не поймут, что уже весь мир в курсе, что пить чай/кофе, предложенный русскими = отравиться полонием. pic.twitter.com/43CY4G9KzT — ГОРОД ГРЕХОВ | SIN CITY (@sincity8512) 26 сентября 2018 г.

Могерини отказалась принимать от Небензи кофе на Генассамблее ООН. А скоро с ними и за один стол никто не будет садиться. pic.twitter.com/CsStXMTrVG — Nasha Canada???????? (@NashaCanada) 25 сентября 2018 г.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

Они, а также еще несколько случайных граждан, подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Правительство Великобритании заявило, что нервно-паралитическое вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России, и известно под названием Новичок.

В итоге Британия объявила санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.

После этого, в конце июля, подобный инцидент произошел в Эймсбери, в 15 км от Солсбери, где из своего дома были госпитализированы 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Позже стало известно, что женщина скончалась в больнице. Мужчина же пришел в себя после "небольшого, но весомого улучшения".

По данным экспертов, пара также подверглась воздействию вещества Новичок.

В полиции заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.

После раскрытия личностей сотрудников ГРУ, которых Лондон считает исполнителями покушения на бывшего российского агента, глава британского правительства Тереза Мэй возложила вину за это преступление на высшее руководство РФ.