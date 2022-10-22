«Россия захвачена пиратами». 15 ярких и пророческих цитат Валерии Новодворской о Путине, войне и Украине 22 октября, 11:18 Валерия Новодворская на Марше мира в Москве, март 2014 года (Фото:Грани)

Валерия Новодворская (1950—2014) — советский диссидент, российский политик, писатель, публицист. Она умерла спустя несколько месяцев после начала войны России против Украины, однако предугадала многое из того, что случилось в последующие годы и происходит сейчас. Последовательный антикоммунист, Новодворская отлично понимала опасность реставрации ЧК/КГБ и прихода к власти в РФ представителя спецслужб Владимира Путина. После аннексии Крыма безоговорочно поддержала украинцев, а в апреле 2014 года заявила о принятии воинской присяги на верность правительству Украины.



«Новодворская была адекватна всегда. Она не меняла своих взглядов ради того, чтобы понравиться публике», — сказал о ней ее соратник Константин Боровой.

НВ собрал цитаты Новодворской, которые во многом актуальны и сегодня.

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О Путине

1Путин — чекистская шкура, политическая бездарность и сталинист, мстительный и жестокий. Нет ни одной хорошей вещи, которую Путин бы сделал, да и ошибок у него нет — сплошные преступления, сознательные.

2 Нынешний режим чекистов — это птеродактили, а вы когда-нибудь слышали, что птеродактили что-то построили? Они могут только расклевывать.

3 Я замужем за Путиным… Я знаю, что он меня переживет. Он молодой, спортивный, а я старая, больная. И страшно делается: дитятко наше убогое, которое нянька еще в роддоме на голову уронила, с детским церебральным параличом и задержкой умственного развития, по имени Россия, ему достанется, и некому будет сиротку даже пожалеть…

4 Путину жилось бы спокойнее, если бы он не отнял у народа демократию. Минздрав России и демократы предупреждают: автократия и диктатура опасны для вашего здоровья. Закон бумеранга.

О России и россиянах

5 Наш корабль — Россия — захвачен пиратами… Только фанатики, скоты и совки могут быть здесь счастливы. Мыслящий человек быть счастлив в России не может.

6 Русские не сдаются, в отличие от поднимающих лапки совков. В России пять процентов русских, варягов, викингов, европейцев, носителей скандинавской традиции. Остальные — пресмыкающиеся, амебы и инфузории-туфельки.

7 Гордыня и фанатизм всегда были нашими главными бедами, и первым мобилизацию объявил именно Николай II из-за очередных славянских фантазий, проливов, претензий на «интересы» на Балканах, словом, имперского бреда ценой в десятки миллионов жизней.

Об Украине и войне

8 Украинские солдаты умирают за то, чтобы выжила их страна под названием Украина, чтобы она оторвалась от нашей проклятой, жалкой, рабской, злобной России. Уж я вам как уроженица этой России говорю, я знаю, что у нас здесь происходит.

9 Похоже, что единственной задачей Крымского аншлюса является установка в Ливадии новой скульптуры: Сталин сидит с трубкой, а по бокам — два пустых кресла. Великобритания и США ушли и унесли с собой надежду, свободу, прогресс и цивилизацию. Ушли и не вернутся.

10 Дорогие донбасские ополченцы. Они же сепаратисты, они же террористы и как вас там еще в истории назовут, вы даже представить себе не можете. Я русская, я вам не из Киева звоню, я звоню вам из Москвы. Видимо, вам еще никто не сказал правды о том, какая участь вас ожидает и в качестве какой разменной монеты употребляет вас Москва. Мои дорогие-хорошие, вы во имя чего собираетесь умирать? Мы никак здесь не можем понять, зачем вы собираетесь умирать и за кого? Неужели за российское телевидение, которого вы насмотрелись?

11 Сегодняшний пароль свободных людей «Слава Украине!», а отзыв — «Героям слава!». Пожалуйста, спасите Украину, и это единственное, что может спасти Россию.

12 Видите, кто защищает демократию и свободу — страны, которым самим бы как-то прожить. Латвия, Литва, Эстония, Польша, Украина… Они и сами еще не забыли, что такое неволя, поэтому отличают добро от зла.

13 Советский Союз подмял, искалечил Восточную Украину, но общей украинской сущности изменить не смог. И вот после 23 лет Холодной войны мы снова накладываем на нее свою тяжелую длань. Она встречает нас с ужасом и недоумением: бедная, чистая Украина, без чеченской крови на руках и без имперского яда в сердце. Блок был прав: мы скифы. Накидываем аркан и волочим по земле в рабство, в полон.

14 Наша сегодняшняя судьба так постыдна и тяжка, что украинцы бегут от нее, как от чумы, ища и находя свои корни в вольных нравах запорожских хлопцев, в бунте гетмана Мазепы, в круговой обороне ОУН и УПА, в патриотизме Степана Бандеры.

15 Украину берегите, она — надежда человечества. Украина — это та Русь, которая осталась дома.