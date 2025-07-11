Залужный заявил, что США рискуют потерять позицию «лидирующей мировой силы», если прекратят помощь Украине

Экс-главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что США могут потерять позицию «лидирующей мировой силы», если прекратят помогать Украине .

Об этом он написал в своей статье для Украинской правды.

По словам Залужного, сокращение военной помощи Украине определенным образом подбадривает Россию к активным действиям против Украины, а ее союзников, в частности Китай, к активной реализации своей геополитической доктрины стать «мировой лидирующей силой».

«Это касается Тайваня и получения возможности отрезать логистические пути через Малаккский пролив, а также ряда других действий», — пояснил он.

Залужный добавил, что США в рамках развития нового мирового порядка, вероятно, стремятся обеспечить свое доминирование в Западном полушарии, на Тихом океане, уменьшить вовлеченность в процессы в Старом свете, сделав это за счет Европы и Канады.

«Именно поэтому президентская гонка в США в 2024 году привела к ожидаемым негативным изменениям во внешней политике по поддержке Украины. Как результат, в контексте новой реальности военная помощь больше не является автоматической или гарантированной», — отметил экс-глава.

Он предположил, что приоритетность к диалогу с Россией может быть обусловлена именно собственным видением Соединенных Штатов, добавив, что ситуация требует немедленных мер для восстановления внимания к поддержке Украины, поскольку именно ее победа является главным фактором сохранения глобального лидерства США.

«В то же время потеря четкой позиции Вашингтона по Украине все очевиднее будет использоваться новой геополитической осью Россия — Китай как для ослабления трансатлантического единства, так и для переформатирования мирового порядка», — подытожил он.

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.

3 июля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем поставляют вооружение Украине, однако в то же время должны убедиться, что их собственные запасы остаются достаточными.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

Глава украинского государства отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», они обсудили возможности по ПВО и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба.

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля президент США подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

10 июля сообщалось, что Соединенные Штаты возобновили поставки отдельных видов вооружения Украине, включая 155-мм снаряды и высокоточные ракеты GMLRS.