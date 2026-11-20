Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный констатировал, что на Западе усиливаются дискуссии о формировании новой модели безопасности на фоне снижения доверия к традиционным альянсам.

На это Залужный указал в своей публикации, размещенной в пятницу, 20 ноября, в Telegram.

«На Западе все активнее ищут новую модель безопасности в мире, где старые альянсы уже не выглядят столь надежными, как еще несколько лет назад. Сегодня об этом говорят уже на многих международных мероприятиях разного уровня, а сигналы из Украины наконец начинают слышать и понимать», — отметил он по итогам симпозиума в Лондоне, посвященного будущему западных альянсов, укреплению оборонной промышленности, конкуренции в космической сфере и финансированию собственной безопасности.

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Разумеется, подчеркнул Валерий Залужный, речь шла об опыте Украины и ее военной трансформации.

«К сожалению, Украина действительно уже слишком хорошо знает цену войны. Но история учит, что цена слабости, нерешительности и равнодушия перед лицом агрессии в конечном счете будет значительно выше, чем потери в борьбе за свою свободу», — подчеркнул экс-главнокомандующий ВСУ.

Залужный также сообщил, что для него стало большой честью получить от имени украинского народа награду за инновации в оборонных технологиях.

Эта награда, по его словам, является признанием мужества, интеллекта, изобретательности и стойкости украинцев. Украинских бойцов, инженеров, ученых, предпринимателей, волонтеров — «всех, кто в условиях крупнейшей в Европе войны со времен Второй мировой не только защищает свое государство, но и формирует будущее мировой безопасности».

Он также подчеркнул, что прежде всего эта награда является данью уважения тем, кто отдал свою жизнь за свободу Украины.

Ранее, 20 ноября, польские военные сообщили о вероятном нарушении воздушного пространства неизвестным объектом. Мониторинговые группы писали о движении крылатой ракеты РФ в сторону территории страны, в Люблине объявляли тревогу. Позже спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что одна из российских ракет могла пересечь польскую границу.

Позже министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в пятницу, 20 ноября, на территории страны упали две российские ракеты и один беспилотник.