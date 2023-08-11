Встретился с Залужным. Начальник Генштаба ВС Словакии прибыл в Украину и посетил один из пунктов управления 11 августа, 13:33 Залужный на встрече со своим словацким коллегой Даниэлем Змеко (Фото:Головнокомандувач ЗСУ/Telegram)

Начальник Генштаба Вороженных сил Словакии генерал Даниэль Змеко прибыл в Украину, с ним встретился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Сообщается, что генералы провели конструктивную встречу, а также поработали в одном из пунктов управления.

Залужный отметил, что ознакомил коллегу с обстановкой на фронте, ходом оборонительных и наступательных операций Сил обороны Украины и рассказал о действиях противника.

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«Обсудили актуальные потребности украинской армии в вооружении, боеприпасах, средствах противовоздушной обороны. Отмечали важность обучения украинских пилотов на истребителях F-16», — добавил главнокомандующий ВСУ.

Фото: Валерий Залужный/Telegram

Он поблагодарил словацких коллег за этот визит и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Ранее Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили обстановку на фронте.