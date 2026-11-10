«Не только российский интерес». Залужный объяснил, когда закончится война в Украине

Война, которая продолжается в Украине, — это война за новый мировой порядок, пишет Залужный (Фото: Валерий Залужный / Telegram)

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что война, которую Россия развязала против Украины, закончится лишь тогда, когда завершится новый раздел мира на сферы влияния.

Такое мнение Залужный высказал в своей статье для Украинской правды — Уроки Херсонской наступательной операции 2022 года.

«В 2026 году в этой войне присутствует не только российский, но и геополитический интерес. Каждая ракета, бомба и дрон, падающие на головы украинцев, на 90% состоят из деталей, которые не производятся в России. Почему бы кто-нибудь на Ближнем Востоке или в Восточной Азии так хотел бомбить Украину? Поэтому на самом деле сегодня это война за новый мировой порядок», — пишет Залужный.

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Экс-главком ВСУ убежден, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока не завершится новый передел мира на сферы влияния.

«Такое разделение и глобальное решение исторически возникают после глобальных войн. Хватит ли ума у сильных мира прийти к этому глобальному решению без глобальной войны — неизвестно. Я могу лишь привести доводы, почему и эту войну в поисках глобального решения, уже можно считать глобальной», — отметил он.

Залужный подчеркнул, что к такой глобальной войне готовы две страны, одна из которых — «в центре Европы». Остальные, убежден он, даже не думали готовиться.

«А значит, ставку будут делать на Мюнхен (имеется в виду Мюнхенское соглашение 1938 года, ставшее символом политики умиротворения агрессора путем территориальных уступок — ред.), который нам точно не подходит», — подчеркнул Валерий Залужный.

И тогда, считает экс-главком ВСУ, мы будем вынуждены воевать, «пока, как минимум, не увидим своего места в новом мире».

«А как максимум — пока будем хотеть жить», — пишет Залужный.

Он напомнил, что Израиль живет так уже с 1947 года. И люди в этой стране научились не просто выживать в этой войне, но и жить. А значит, подчеркнул Валерий Залужный, «уже победили тех, кто хотел их смерти».

Валерий Залужный возглавлял ВСУ с июля 2021 года по февраль 2024 года. В мае 2024 года он стал послом Украины в Великобритании.