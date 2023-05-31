«Среди приоритетов — дальнобойные снаряды». Залужный обсудил с Милли потребности ВСУ

31 мая, 21:47
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото:Генштаб ВСУ)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото:Генштаб ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обсудил с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли приоритетные потребности украинской армии.

В Telegram в среду, 31 мая, Залужный сообщил, что рассказал Милли об обстановке на фронте, дальнейших планах Вооруженных Сил по освобождению украинской территории и возможных действиях противника.

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«Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей — дальнобойные снаряды», — написал Залужный.

Главнокомандующий также проинформировал Милли о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами.

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«Важно работать над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16», — подчеркнул он.

Залужный поблагодарив Милли за последовательную поддержку Украины.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут снаряды, в том числе для РСЗО HIMARS, системы Stinger и ЗРК Avenger.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Валерий Залужный Марк Милли

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