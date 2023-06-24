Наступление идет по плану. Залужный обсудил обстановку на фронте с генералом Милли 24 июня, 20:35 Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

В субботу, 24 июня, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом главнокомандующий сообщил в Telegram.

«Подробно обсудили ситуацию на всех участках фронта. Рассказал о наступательных и оборонительных действиях наших подразделений. Сообщил, что операция продолжается согласно плану», — говорится в заметке.

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Залужный добавил, что также сообщил Милле о потребностях Вооруженных Сил Украины в определенных видах вооружения и средствах разминирования.

«Договорились оставаться на связи и активно взаимодействовать. Спасибо генералу Милли за поддержку и помощь в борьбе с российским агрессором», — подытожил главнокомандующий.

Защитники Украины из Восточной группировки войск в субботу, 24 июня, начали наступление на нескольких направлениях, везде есть продвижение вперед.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский накануне сообщил, что Силы обороны имеют «ощутимые успехи» на Таврическом направлении.

Анна Маляр ранее говорила, что основные события контрнаступления ВСУ еще впереди, а часть резервов украинской армии будет задействована позже.