Залужный и Милли обсудили эффективность работы Patriot в Украине 19 мая, 21:15 Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

В пятницу, 19 мая, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

В своем Telegram-канале Залужный рассказал, что во время разговора они обсудили ситуацию на фронте.

Также Залужный рассказал о массированных атаках россиян дронами и ракетами разных типов, в частности Х-47М2 Кинжал.

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«Поблагодарил комплексы Patriot и отметил их эффективную работу. В приоритете — дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба», — рассказал Залужный.

По его словам, была обсуждена необходимость снабжения вооружениями и боеприпасами, дальнобойными снарядами для украинских военных.

В ночь на 16 мая Россия массировано атаковала Украину с северного, южного и восточного направлений ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. По данным Генштаба, защитники Украины уничтожили все вражеские ракеты: шесть аэробаллистических ракет Кинжал, девять крылатых ракет Калибр и десять ракет наземного базирования (С-400, Искандер-М).

Инфографика: NV

Минобороны России, пытаясь оправдаться после провальной ракетной атаки на Украину, заявило о «пораженном Patriot». Позже страна-агрессор увеличила масштабы фейка и нафантазировала уничтожение сразу «пяти пусковых установок» и «многофункциональной радиолокационной станции».



19 апреля замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что в Украину прибыли ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.

