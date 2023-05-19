Залужный и Милли обсудили эффективность работы Patriot в Украине
Валерий Залужный (Фото:Офис президента)
В пятницу, 19 мая, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
В своем Telegram-канале Залужный рассказал, что во время разговора они обсудили ситуацию на фронте.
Также Залужный рассказал о массированных атаках россиян дронами и ракетами разных типов, в частности Х-47М2 Кинжал.
«Поблагодарил комплексы Patriot и отметил их эффективную работу. В приоритете — дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба», — рассказал Залужный.
По его словам, была обсуждена необходимость снабжения вооружениями и боеприпасами, дальнобойными снарядами для украинских военных.
В ночь на 16 мая Россия массировано атаковала Украину с северного, южного и восточного направлений ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. По данным Генштаба, защитники Украины уничтожили все вражеские ракеты: шесть аэробаллистических ракет Кинжал, девять крылатых ракет Калибр и десять ракет наземного базирования (С-400, Искандер-М).
Минобороны России, пытаясь оправдаться после провальной ракетной атаки на Украину, заявило о «пораженном Patriot». Позже страна-агрессор увеличила масштабы фейка и нафантазировала уничтожение сразу «пяти пусковых установок» и «многофункциональной радиолокационной станции».
19 апреля замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что в Украину прибыли ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.