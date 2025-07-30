Делегация страны-агрессора РФ во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко смогла посетить конференцию в Швейцарии , поскольку самолет с ней пропустили Италия и Франция.

Об этом 30 июля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Валентина Матвиенко, спикер верхней палаты парламента, занимает третье место в российской иерархии, уступая только диктатору Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Она возглавила российскую делегацию на конференциях в Женеве, организованных Межпарламентским союзом — несмотря на то, что находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Швейцарии за свою роль в войне РФ против Украины», — пишет издание.

Реклама

Согласно данным онлайн-сервисов отслеживания полетов, самолет с Матвиенко и делегацией РФ пролетел над Турцией и Средиземным морем — прежде чем 25 июля приземлился в Женеве.

По словам осведомленных источников Bloomberg в Риме, Италия разрешила российскому самолету пересечь свое воздушное пространство по просьбе правительства Швейцарии.

Более того, источники сообщили, что перед тем, как дать разрешение, официальный Рим проконсультировался с властями Франции, которые также получили запрос на пролет.

Представители МИД Франции пока не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.

В МИД Швейцарии отказались комментировать изданию случай с Матвиенко, но сказали, что правительство страны может разрешить исключения из местного запрета на поездки, предусмотренного санкциями, «особенно если человек едет для участия в международной конференции».

Представитель Еврокомиссии заявил Bloomberg, что ЕС не отменял запреты в отношении Матвиенко или российских самолетов.

По его словам, государства-члены Евросоюза могут предоставлять исключения в случае «срочной гуманитарной необходимости или для участия в межправительственных встречах», а также для содействия политическому диалогу, «который непосредственно способствует достижению политических целей ограничительных мер, включая поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

28 июля во главе с Валентиной Матвиенко в Швейцарию на конференцию Межпарламентского союза прибыла делегация из высокопоставленных парламентариев РФ — в общей сложности 10 человек. В их число вошли, в частности, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, а также глава комитета Думы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Сама Матвиенко немедленно использовала мероприятия для распространения кремлевской пропаганды. В частности, с трибуны конференции они призвала парламентариев других стран приезжать на временно оккупированные РФ территории в Донецкой и Луганской областях. Якобы это необходимо, чтобы они воочию «Аллею ангелов» — пропагандистский мемориал, который Кремль установил в «память» о якобы «убитых» украинскими военными детях, утверждала Матвиенко.

В МИД Украины немедленно назвали допуск кремлевской чиновницы и делегации к мероприятию «позорным».

«Место Матвиенко — на скамье подсудимых, а не на международных конференциях. Ее допуск в Женеву — позор, и этого никогда не должно было произойти», — заявил спикер ведомства Георгий Тихий

По словам дипломата, Матвиенко виновна в геноциде украинцев и «несет личную ответственность за преступление агрессии» и все последующие зверства после того, как публично одобрила в качестве главы Совфеда использование российской армии против Украины.