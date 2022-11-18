Исполнительный вице-президент Еврокомиссии прибыл в Киев 18 ноября, 10:09 Валдис Домбровскис на железнодорожном вокзале в Киеве (Фото:Valdis Dombrovskis/Twitter)

В пятницу, 18 ноября, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис прибыл Украину.

В своем Twitter он опубликовал фото по прибытии на железнодорожный вокзал в Киеве.

«Прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку ЕС Украины, сосредоточиться на чрезвычайной финансовой поддержке и наших планах на 2023 год», — отметил Домбровскис.

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Он добавил, что во время визита встретится с президентом Украины Владимиром Зеленский и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Во время переговоров планируют обсудить конкретные шаги для более тесной экономической интеграции между ЕС и Украиной.

ЕС и представители Еврокомиссии поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения России, принимая решения о введении финансовой помощи Киеву, а также вводя жесткие санкции против страны-агрессора.

С начала войны в Киев трижды приезжала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Последний раз она посещала Украину в сентябре.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.



Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».