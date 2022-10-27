«Ничего нового». В Белом доме прокомментировали маниакальную речь Путина

27 октября, 22:54
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Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан Пьер прокомментировала последние высказывания российского диктатора Владимира Путина.

Во время брифинга в четверг, 27 октября, спикер сказала, что в словах Путина не было «ничего нового».

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«По нашему мнению, она [речь] не указывает, что стратегические цели Путина изменились. Он не хочет, чтобы Украина существовала как независимое государство-нация. Это очевидно как минимум по тому, что он начал неспровоцированную войну в Украине», — заявила Жан-Пьер.

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Она подчеркнула, что подход США не меняется — продолжение поддержки Украины вместе с союзниками и партнерами.

Российский диктатор Владимир Путин 27 октября выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой продолжил ложно обвинять «Запад» и распространять фейки об Украине, в том числе о «грязной бомбе». Пресс-секретарь главы кремлевского режима Дмитрий Песков заявлял, что эту речь «будут читать и перечитывать».

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Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон предупредил российского диктатора Владимира Путина о последствиях любого применения ядерного оружия.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Владимир Путин Белый дом Украина-США Война России против Украины

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