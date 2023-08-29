Режим Лукашенко выдает вагнеровцам белорусские паспорта с новыми именами — оппозиционер

29 августа, 07:39
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Вагнеровцы получают в Беларуси настоящие документы, но оформленные на другие имена (Фото:wargonzo/Telegram)

Вагнеровцы получают в Беларуси настоящие документы, но оформленные на другие имена (Фото:wargonzo/Telegram)

Наемники ЧВК Вагнера, которые находятся в Беларуси, получают новые паспорта с новыми именами.

Об этом сообщил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко в интервью изданию PAP.

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«По подтвержденной информации, вагнеровцы получают белорусские паспорта — настоящие документы, но оформленные на другие имена. Таким образом, они могут просто въезжать на территорию ЕС через пограничные переходы для совершения диверсий и терактов», — отметил он.

Латушка добавил, что на данный момент в Беларуси остаются несколько тысяч вагнеровцев.

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По его словам, белорусский диктатор Александр Лукашенко хотел бы, чтобы они остались в Беларуси, однако у него якобы «нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы содержать наемников».

После падения самолета главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и сообщений о его вероятной смерти Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщил, что часть «вагнеровцев» готовится покинуть Беларусь.

Это зафиксировала также украинская Госпогранслужба.

Белорусская служба Радио Свобода сообщила, что в Беларуси активно демонтируют лагерь боевиков ЧВК Вагнера в селе Цель под Осиповичами.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Частная военная компания Вагнера Павел Латушко вагнеровцы

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