Президент Литвы заявил об угрозе на фоне передвижений ЧВК Вагнера в Беларуси 31 июля, 15:58 Гитанас Науседа предупреждает о возможных провокациях из-за вагнеровцев в Беларуси (Фото:Pavlo Palamarchuk/Reuters)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что присутствие наемников ЧВК Вагнера в Беларуси представляет серьезную угрозу.

В эфире телеканала LRT он не исключил возможности провокаций в отношении Литвы, Польши и Латвии.

«С первых же сообщений о том, что в Беларуси могут быть размещены наемники группы Вагнера, я сразу сказал, что мы не можем исключить такую угрозу», — отметил Науседа.

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Президент Литвы подчеркнул, что ведется мониторинг ситуации и усиливаются разведывательные действия.

«Нет препятствий и для того, чтобы литовская армия пришла на помощь пограничникам. Это обязательно будет сделано», — сказал он.

Науседа добавил, что даже если страны ЕС хотят заставить поверить, что сценарии другие и вагнеровцы будут направлены в Африку или в другие места, очень большой соблазн не использовать их «для различных провокаций».

«Поэтому я считаю, что угроза серьезная», — резюмировал он.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что около ста наемников отправились к Сувалкскому перешейку.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупреждал, что Россия может начать гибридную агрессию в отношении НАТО с помощью наемников ЧВК Вагнера.

Он заявил, что именно приграничные территории Польши и стран Балтии могут быть целью россиян, поскольку боевики ЧВК Вагнера «не могут сидеть без работы в палаточных городках в Беларуси».

Также о подготовке провокаций боевиками ЧВК Вагнера предупреждал Центр нацсопротивления. По данным ЦНС, для организации провокаций в белорусский город Гродно, вблизи Сувалкского перешейка, прибыла сотня «вагнеровцев», которые проводят подготовку к расшатыванию приграничья Польши и Литвы.