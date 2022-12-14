Россияне используют 23 тысячи завербованных «вагнеровцев» для штурма «как мясо» — ЦНС

14 декабря, 05:23
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Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Завербованных в российских тюрьмах 23 тысяч «вагнеровцев» используют при штурме «как мясо». Их смерть не резонирует в российском обществе и потому позволяет россиянам не думать о потерях.

Об этом сообщает ЦНС.

«В общей сложности оккупанты завербовали 23 тысяч заключенных, которых используют при штурме в качестве мяса. Причиной является то, что их смерть не резонирует в российском обществе и потому позволяет россиянам не думать о потерях», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что из заключенных формируют штурмовые отряды, при штурме используют аэроразведку, благодаря которой командиры групп наблюдают за действиями «подчиненных».

«При этом эти потери не деморализуют ЧВК Вагнер, так как квалифицированный личный состав и руководство не участвует в штурме», — отмечают в центре.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вербовка Война в Украине Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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