«Вагнеровцы» готовят провокации с мигрантами на границе с ЕС — ЦНС 28 июля, 11:40 «Вагнеровцы» готовят провокации с мигрантами на границе с ЕС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Боевики ЧВК Вагнера в Беларуси готовят провокации на границе с Польшей и Литвой. Об этом сообщили в пресс-службе Центра нацсопротивления в пятницу, 28 июля.

По данным ЦНС, для организации провокаций в белорусский город Гродно, вблизи Сувальского перешейка, прибыла сотня «вагнеровцев».

Отмечается, что основная часть «новоприбывших» боевиков имеет опыт контрабандной деятельности и перевозки нелегальных мигрантов. Они проводят подготовку к расшатыванию границы Польши и Литвы.

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ЦНС информирует, что боевики получают форму белорусских пограничников для «прикрытия», и под их видом будут сопровождать беженцев в их попытках пересечь границу.

Ранее ЦНС сообщал, что подразделения ЧВК Вагнер ищут в Беларуси людей, которые готовы воевать против Литвы и Польши.

22 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Россия может начать гибридную агрессию в отношении НАТО с помощью наемников ЧВК Вагнера. Под угрозой приграничье Польши и стран Балтии.

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

19 июля мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларусь заехала уже девятая колонна ЧВК Вагнера.

20 июля министерство обороны Беларуси заявило о совместных с боевиками Вагнера «учениях» у границы с Польшей.

В тот же день министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна перебросила часть своих войск к восточной границе на фоне прибытия в Беларусь наемников ЧВК Вагнера.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна поддержит Польшу в случае атаки ЧВК Вагнера из Беларуси.

23 июля глава польского оборонного ведомства заявил, что его страна создаст новую воинскую часть у границы с Беларусью.

28 июля вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что правительство его страны восстанавливает и создает новые воинские части, чтобы увеличить численность армии вдвое.

