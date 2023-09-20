ГУР об атаке на вагнеровцев в Судане: влияние России уменьшается, и в Африке тоже 20 сентября, 20:31 Атака на силы Вагнера в Судане (Фото:Скриншот видео CNN)

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV прокомментировал сообщения об атаке на вагнеровцев в Судане.

Комментируя в эфире Radio NV сообщение CNN со слов неназванного украинского военного об этой атаке, Юсов заявил:

«Конечно, не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но, конечно, констатируем, что влияние России уменьшается. И в Африке тоже. Это следствие их преступных террористических действий. А Украина будет наказывать, как мы уже упоминали с вами, врагов и преступников по всему миру и дальше».

Видео дня

19 сентября канал CNN сообщил, что украинские спецслужбы, вероятно, стоят за ударами по силам ЧВК Вагнер в Судане.

В материале сказано, что удары были нанесены через два дня после того, как «вагнеровцы» доставили крупную партию оружия в Судан.

Украинский военный источник CNN охарактеризовал операцию как работу «несуданских военных». На вопрос о том, стоит ли за атаками Украина, собеседник ответил лишь, что «вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы».

На видеоматериалах, полученных CNN, обнаружили отличительные черты атак дронов в украинском стиле.



Два коммерчески доступных дрона, широко используемые украинцами, участвовали по меньшей мере в восьми ударах, при этом на контроллере дрона был виден украинский текст.

Высокопоставленный суданский военный источник заявил, что он «не знал об украинской операции в Судане» и не верит в это.