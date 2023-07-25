Боевики Вагнера в Беларуси: не надо танцевать под дезинформацию Пу и Лу — Минобороны Литвы 25 июля, 12:55 Боевики Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне появления сообщений о том, что боевики Вагнера якобы готовят вторжение в Польшу министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призвал прекратить «танцевать под дезинформацию» диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Давайте перестанем танцевать под дезинформационные сообщения Пу и Лу. За последний год возможности и огневая мощь литовской армии (не говоря уже о союзниках) существенно изменились», — написал он в Facebook.

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По его словам, Литва имеет реальные возможности одновременного уничтожения нескольких сотен бронированных и небронированных целей, включая танки, из бронетехники.

«Наконец, не будем забывать, что мы являемся частью системы обороны всего альянса НАТО», — добавил он.

Анушаускас призвал прекратить «бояться собственной тени», и не недооценивать возможности армии Литвы, которая в ближайшие годы «создаст дополнительные или совсем новые возможности — HIMARS, NASAMS, РЭБ и т.д».

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором заявил, что боевики ЧВК Вагнер его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.